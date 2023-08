Zangeres Famke Louise poseert in badpak: “Prachtige foto!”

Op Instagram weet Famke Louise haar fans weer te verbazen.

Met meer dan 957.000 volgers doet de Nederlandse zangeres het lang niet slecht op het populaire sociale netwerk. En dan drukken we ons weer zeer zacht uit. Geregeld deelt ze dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven op haar pagina. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaande foto aan haar fans toonde. We zien Famke Louise in badpak poseren. “Deze zomer is heet, zie me met m’n 🍑 in het zand🎬”, voegt ze zelf kort toe aan het prentje. Haar volgers? Die geven ook graag een woordje uitleg…

“Prachtige foto!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Prachtige foto”, klinkt het. “Mooie vrouw ben je”, gaat het verder. “Jij mag er zijn”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen!