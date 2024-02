Beroemde actrice verbaast fans met straffe bikinifoto’s: “Ze weigert om ouder te worden!”

De 58-jarige Elizabeth Hurley weet weer punten te scoren op Instagram.

Met zo’n goeie 2.9 miljoen volgers doet de dame, die velen nog kennen van haar acteerwerk in onder andere de ‘Austin Powers’-films en ‘Gossip Girl’, het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Het zal dan ook niemand verbazen dat Elizabeth Hurley geregeld nieuwe beelden op haar pagina plaatst. Dat was recent trouwens niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum deelde met haar fans. Zo zien we de dame in bikini poseren.

Echt veel uitleg geeft ze niet bij de prentjes, maar haar trouwe volgers laten wél volop van zich horen. En die zijn duidelijk enthousiast over wat ze nu weer juist te zien krijgen.

“Ze weigert om ouder te worden!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Ze weigert om ouder te worden”, klinkt het. “Hoe kan het toch dat ze zo mooi is?”, gaat het verder. “Absolute perfectie”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus om een kijkje te nemen! En druk op het pijltje naar rechts om nog een tweede bikinifoto van Elizabeth Hurley te zien.