Wendy Van Wanten poseert op speelse wijze op bed: “Knappe vrouw!” (foto)

Onlangs werd Valentijnsdag gevierd. En dat zullen de fans van Wendy Van Wanten geweten hebben!

Met meer dan 33.700 volgers doet Wendy het enorm goed op Instagram. Geregeld deelt ze dan ook gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven op het populaire sociale netwerk. Dat was recent wederom het geval, toen ze onderstaand beeld op haar pagina plaatste. We zien Wendy Van Wanten in sensuele avondkledij poseren op haar bed.

“Hoe ouder hoe zotter hé….🙈❤️ #valentine”, voegt ze met een glimlach toe aan het opvallende prentje. En haar fans? Die zijn duidelijk blij met wat ze nu weer juist te zien krijgen.

“Knappe vrouw!”

Al snel stromen de lovende reacties binnen. “Knappe vrouw”, klinkt het. “Jij bent een mooie vrouw”, gaat het verder. “Zotte mus”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan maar weer, om eens een kijkje te nemen naar wat Wendy Van Wanten juist gedeeld heeft.