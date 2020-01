Als Cardi B haar politieke ambities waar wil maken, heeft ze de steun van Bernie Sanders. De Democraat verklaart tegenover TMZ dat Cardi’s levenservaring haar een geschikte kandidaat maakt voor de politiek.

“Cardi B is erg begaan met wat er gebeurt in het land”, aldus Sanders, die zelf hoopt dit jaar te worden gekozen als de presidentskandidaat van de Democratische partij. “Ze weet wat het is om in armoede te leven en het moeilijk te hebben. Het zou geweldig zijn als ze die ervaring inbrengt in de politiek.” De rapper en de politicus kennen elkaar al een tijdje. Afgelopen zomer interviewde Cardi de senator voor een verkiezingsfilmpje.

Back to school

De muzikante maakte zondag bekend dat ze de politiek in wil. Op Twitter liet ze de afgelopen dagen weten dat ze daarvoor eerst terug naar school zou willen om meer te leren. Ook deelde ze daar vast haar gedachten over wapenbezit.

Cardi staat achter het recht van Amerikanen om een wapen te hebben, maar vindt dat ze dan wel een mentale check en een wapentraining moeten ondergaan, en dat de minimale leeftijd voor het kopen van een wapen omhoog moet.

