‘Baywatch’-ster Donna D’Errico deelt lingeriefoto: “Sexy!” (foto)

Op Instagram weet Donna D’Errico haar fans weer te verbazen.

Op 5 augustus werd op vele plaatsen de ‘Nationale Ondergoeddag’ gevierd. Hoog tijd, zo vond actrice Donna D’Errico, om die dag even extra in de kijker te zetten. Dat deed ze op Instagram, waar ze zo’n 2.3 miljoen volgers heeft. De ‘Baywatch’-ster pakte namelijk uit met een opvallend plaatje. Zo zien we de dame in lingerie poseren voor een spiegel. “5 augustus is ‘Nationale Ondergoeddag’. Bij dezen een lingeriefoto van mij”, voegt ze zelf even toe aan het prentje.

“Sexy!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Sexy”, klinkt het. “Wat ben je toch mooi”, gaat het verder. “Heel leuke foto”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd, denken we dan, om zelf eens een kijkje te nemen.