Het programma ‘First Dates’ lijkt meer en meer aan populariteit te winnen en dat is niet in het minst te danken aan barman Bram Van Geert. De 32-jarige kerel weet met zijn ontwapenende glimlach de zenuwachtige kandidaten te kalmeren aan de bar. In TV-Familie was hij ook openhartig over zijn relatie.

Bram leerde zijn vrouw Lien kennen via Tinder, zo’n vier jaar geleden. “Ik was toen eerlijk gezegd niet op zoek naar een relatie. Wel naar plezier, fun en seks. Die seks is op m’n eerste dates met Lien achterwege gebleven, hoewel ik dat wel wilde.”

Getrouwd

”Maar Lien heeft me wel snel verliefd gekregen. En dan pas is er seks geweest. Et voilà, nu zijn we zelfs getrouwd. In superintieme kring. We hebben dat supergrote feest niet gemist. Normaal gezien zouden we nog een feest geven in Spanje. In september. Maar da’s door corona helaas in het water gevallen. Een nieuwe datum hebben we nog niet”, zo vertelde Van Geert aan TV-Familie.

Foto: Instagram Bram Van Geert