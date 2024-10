Astrid Coppens pakt uit met badpakfoto: “Je hebt zo’n knap lichaam!”

Op Instagram pakt Astrid Coppens uit met een opvallende foto.

Met maar liefst 313.000 volgers mogen we absoluut stellen dat Astrid het bijzonder goed doet op het populaire sociale netwerk. Regelmatig deelt ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande foto op haar pagina plaatste.

We zien Astrid Coppens poseren in een rood badpak. “J’adore Monaco! Sunshine, stunning views, and unforgettable moments with family”, voegt ze zelf toe. Haar fans hebben echter ook heel wat te vertellen over wat ze te zien krijgen.

“Je hebt zo’n knap lichaam!”

Al snel stromen de lovende reacties binnen. “Je hebt zo’n knap lichaam”, klinkt het. “Altijd even mooi”, gaat het verder. “Wauw”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Astrid Coppens gedeeld heeft.