Ann Van Elsen steekt de draak met ‘The Real Housewives of Antwerp’: “Sterke vrouw!” (video)

Op Instagram pakt Ann Van Elsen uit met een ludiek filmpje.

Tv-kijkend Vlaanderen krijgt in ‘The Real Housewives of Antwerp’ een blik in het luxeleven van zeven Antwerpse vrouwen. Ann Van Elsen deelt nu op haar Instagram-pagina haar geheel eigen versie. En die valt duidelijk in de smaak.

We zien hoe Ann de was en strijk doet. “Om efkes mee te gaan op de flow van ‘The Real Housewives’. Hier een overzichtje van de dag. Het strijken is net gedaan (00u15), ik heb nog energie om werk voor te bereiden voor maandag en dinsdag maar ik verplicht mezelf om te gaan slapen. Of neen. Ik ga nog een aflevering kijken van ‘The Real Housewives of Antwerp’. Ik voel een challenge komen… Wie voelt het ook?”, voegt ze toe aan de beelden.

“Sterke vrouw!”

De knipoog naar de realityserie is velen van haar volgers niet ontgaan. “Sterke vrouw”, klinkt het. “Geweldig 😂”, gaat het verder. “Goed bezig 😍”, besluit een laatste fan nog. Kijk zelf maar even door op de afbeelding te klikken.