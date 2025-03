Miss België 2025 toont in zomerse outfit dat ze klaar is voor het strand: “Schoonheid!” (foto)

Karen Jansen is duidelijk klaar voor zon, zee en strand.

Dat bewijst onze Miss België maar al te graag op Instagram, waar ze zo’n goeie 29.200 volgers heeft weten te verzamelen. Geregeld pakt ze daar dan ook uit met nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven en dat was onlangs weer niet anders.

Zo zien we deze keer Karen Jansen stralen in een zomerse outfit. “Ready for the beach”, voegt ze toe. Haar fans hebben echter ook heel wat te vertellen over wat ze te zien krijgen.

“Schoonheid!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Schoonheid”, klinkt het. “Je bent zo knap”, gaat het verder. “Mooie look, je ziet er stralend uit 💚”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar!