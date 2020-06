Verrassing van formaat bij een van de koppels uit de meest recente editie van ‘Temptation Island’. Angela en Christian hebben een punt achter hun relatie gezet, terwijl zij het verleidingsavontuur feilloos overleefden.

Angela (26) en Christian (28) hielden zich tijdens ‘Temptation Island’ voorbeeldig aan de regels en vlogen elkaar bij het weerzien in de armen. Iedereen ging ervan uit dat het koppel uit Wilrijk, dat al 8 jaar samen was en 7 jaar samenwoonde, een liefdevolle toekomst tegemoet ging. Maar niets is minder waar.

Meningsverschillen

Angela kondigde op Instagram aan dat het over & out is tussen hen. “Ik wil jullie via deze weg laten weten dat Chris en ik recent hebben besloten om elk onze eigen weg op te gaan. We hadden al een jaar wat moeilijkheden in onze relatie. Onze mening over huwen was daar één van. We hebben geprobeerd om eraan te werken en na ‘Temptation’ voelde onze relatie zelfs beter dan ervoor. Maar ‘Temptation’ is voor jullie net gedaan, voor ons is het al meer dan een half jaar geleden en ondertussen zijn de onenigheden terug naar boven gekomen en verliep de communicatie naar elkaar toe niet meer goed. We hebben geen ruzie, we wensen elkaar nog steeds het allerbeste toe, maar we hebben besloten om even afstand van elkaar te nemen om dit beter een plaats te kunnen geven”, klinkt het.

