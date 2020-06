De Amerikaanse acteur Brad Pitt is ooit in bed gedoken met actrice Robin Givens, die toen nog getrouwd was met Mike Tyson. De wereldberoemde bokser betrapte hen op heterdaad, wat voor Brad een serieus stressmomentje was.

Het was Mike Tyson (53) zelf die het opvallende verhaal naar buiten bracht in zijn recente biografie. De ex-wereldkampioen boksen was getrouwd met Robin Givens van 1988 tot 1989, dus moet het rond die periode geweest zijn. “Ik betrapte hem in bed met mijn eerste vrouw (actrice Robin Givens; red.). We waren wel aan het scheiden, maar ik hoopte ons huwelijk te redden. Maar daar lag die naakte Brad Pitt in míjn bed met míjn vrouw! Ik was woest. Brad werd lijkbleek en jammerde: ‘Je gaat me toch niet slaan, hé…’ Hij zag eruit alsof zijn doodvonnis uitgesproken werd. Ach, ik heb hem toen rustig gevraagd om zich aan te kleden en te vertrekken”, lezen we in TV Familie.

Slecht ingelicht

Ook Brad (56) herinnert zich het moment maar al te goed. En dat hij met de poepers zat. “Ter mijner verdediging: ik dacht dat Robin vrij was. Dat ze al gescheiden was. Niet dus. Ik was slecht ingelicht. Maar het was wel Mike Tyson, hé! Op dat moment kon hij een olifant met één klap bewusteloos slaan. Ik dacht dat ik dood was. Jaren later hebben we elkaar ontmoet. Hij schudde me de hand en lachte: ‘Van jou heb ik alles al gezien’”, klinkt het.

Overdreven

Volgens Robin Givens (55) is het verhaal echter overdreven. “Mike reed die dag de oprit op om nog iets te bespreken, en Brad was bij me. Maar Mike kwam niet voorbij de voordeur”, luidt het.

Robin Givens en Mike Tyson toen ze nog getrouwd waren:

