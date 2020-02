André Hazes (26) en Bridget Maasland (45) zijn niet langer samen. De relatie tussen de RTL-presentatrice en de volkszanger is na drie maanden op tot een einde gekomen. dat heeft het tweetal bevestigd aan RTL Boulevard.

Volkszanger André Hazes junior en RTL-presentatrice Bridget Maasland zijn uit mekaar. Volgens de twee is alle aandacht de reden. “Door de druk die op onze relatie lag en alle aandacht die ervoor was, hebben we besloten om er een punt achter te zetten”, vertelden ze aan RTL Boulevard.

Leeftijdsverschil

Ondanks een leefdtijdsverschil van negentien jaar, zag de toekomst er goed uit voor het koppel. In december blikte Bridget al vooruit naar 2020 met André in RTL Boulevard. “Waarom zijn al mijn vriendjes toch steevast jonger dan ik ben?”, vroeg de presentatrice zich toen af. Het antwoord had ze ook al klaar: “Zij staan nog niet stil bij het feit dat iets zomaar ineens voor het laatst kan zijn. Zij zijn de passie voor het leven nog lang niet verloren. Ze liggen niet op vrijdagavond onderuitgezakt in hun joggingbroek op de bank met een flesje bier en een saaie voetbalwedstrijd. Zij willen de wereld zien, de stad onveilig maken, en vooral zingen en dansen tot het weer licht wordt. In mijn hoofd blijf ik ook altijd in de twintig. Net als die kerels.” André Hazes, toen nog 25, was dus de perfecte man voor Maasland. “Die vent is er. 2020 wordt mijn jaar”, besloot ze nog. Maar aan het sprookje blijkt nu een einde zijn te gekomen.

Het was de afgelopen week stil op de Instagrampagina’s van Hazes en Maasland. Er werden geen romantische berichtjes gepost op Valentijnsdag. Volgens showbizzdeskundige Evert Santegoeds van weekblad Privé zou André op de dag van de liefde zijn spullen bij Bridget thuis hebben opgehaald.

Het bericht André Hazes en Brigitte Maasland na drie maanden uit elkaar verscheen eerst op Metro.