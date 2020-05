Alina Churikova was dit jaar de saboteur van dienst in ‘De Mol’. In Humo geeft ze een kijkje in haar (liefdes)leven. “Ik ben realistisch in de liefde”, klinkt het onder meer.

Met haar 20 lentes was Alina Churikova de jongste mol ooit. Winnares Jolien twijfelde nog steeds tot op het laatste moment, maar wist Alina uiteindelijk te ontmaskeren.

Moeder en beste vriendin

De studente logopedie uit Westerlo is naar eigen zeggen een gesloten boek en deelt haar diepste geheimen enkel met haar vriend en haar moeder. “Ik heb nog niet zo lang een lief, en met hem kan ik veel bespreken. En ik heb een beste vriendin die wel één en ander van mij weet. Maar er is niemand die véél van mij weet. Alleen mama”, vertelt ze in Humo.

Eeuwige liefde

Haar ouders zijn al jarenlang gescheiden en dat heeft een impact gehad op haar. Maar geloven in de eeuwige liefde doet ze nog wel. “Als je dat geloof niet hebt, waarom zou je er dan nog aan beginnen? Maar ik ben wel realistisch. Mijn ouders zijn gescheiden. Mama zei toen: ‘We zijn uit elkaar. Dat is niet erg, maar het is nu zo.’ Dat grote gezin, waarbij iedereen samenzit rond het haardvuur: ergens wil ik dat wel, maar het hóéft niet. Wat mama heeft gedaan, vind ik even goed. Alle wegen liggen wagenwijd open voor mij. Ik geniet, ik zie graag en ik word graag gezien”, besluit ze.

