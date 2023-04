‘AGT’-jurylid Heidi Klum heeft Pasen halfnaakt gevierd (foto)

Op zondag 9 april werd er op vele plekken Pasen gevierd.

Dat was ook op Instagram niet anders. Zo deelden vele bekende gezichten leuke taferelen van hoe ze paaseitjes aan het rapen waren met hun kroost. Anderen vierden Pasen dan weer op een totaal andere manier. Mooi voorbeeld hiervan is Heidi Klum, die velen kennen als jurylid bij ‘America’s Got Talent’. Zij poseerde voor de gelegenheid namelijk halfnaakt!

Pikante paashaas

Met bijzonder weinig om het lijf -op een bikinibroekje en ‘konijnenoren’ na- zien we hoe Heidi Klum poseert voor de camera. “❤️ 🐰 🌞”, plaatste ze er zelf naar aanleiding van Pasen kort bij. Of haar fans de foto leuk vinden, weten we niet. Heidi laat namelijk niet toe dat mensen reageren op haar Instagram-posts. Maar we durven vermoeden dat het beeld wel in de smaak valt. Kijk maar: