‘AGT’-jurylid Heidi Klum draagt ENKEL een dikke laag zonnecrème: “Het is hier weer heet!” (foto)

Als de zon stevig schijnt, kan je maar beter goed smeren. Da’s een boodschap die Heidi Klum duidelijk begrepen heeft…

Toch als we haar nieuwste post op Instagram mogen geloven. Daarop zien we ‘America’s Got Talent’-jurylid Heidi Klum poseren met énkel een hoedje op haar hoofd en een meer dan dikke laag zonnecrème op haar lichaam. De opvallende foto werd genomen voor tijdschrift ‘Allure Magazine’.

“Het is hier weer heet!”

Haar volgers kunnen niet reageren op de foto, maar Heidi Klum heeft wel zelf wat te vertellen over het plaatje. “Het is hier weer heet… Vergeet je zonnecrème niet”, plaatst ze er gepast bij. We durven denken dat haar fans, na het zien van dit beeld, die boodschap nooit meer zullen vergeten. Kijk maar:

Foto: Instagram