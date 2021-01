Het is nog niet zeker dat de zomerfestivals zullen mogen plaatsvinden, maar het Brusselse festival Couleur Café is optimistisch. Het kondigde een reeks nieuwe namen aan, onder meer Zwangere Guy en het Franse Panda Dub. Ook de ’queen of Brithop’ Little Simz staat op de affiche, net als de Kaapverdische Mayra Andrade.

Door de coronapandemie werd de editie van Couleur Café vorig jaar afgelast. Maar de organisatoren zijn optimistisch voor dit jaar. Ze verwijzen naar de vaccinaties die een versnelling hoger schakelen en naar het feit dat sneltesten steeds meer genoemd worden als oplossing voor evenementen.

Shaggy

De affiche krijgt stilaan vorm. Eerder werd al de komst van onder meer Shaggy, Roméo Elvis en Brihang aangekondigd. Later volgen nog meer namen.

Couleur Café staat gepland van 25 tot 27 juni aan het Atomium in Brussel. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 48 euro.

