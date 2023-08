Actrice Lynn Van Royen toont eerlijke foto’s: “Vrouw naar mijn hart!”

Op Instagram deelt Lynn Van Royen een reeks eerlijke plaatjes.

De Vlaamse actrice, die velen kennen van haar acteerwerk in ‘Arcadia’ en ‘Tabula Rasa’, deelt op het populaire sociale netwerk wel vaker leuke beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. Zo zien we enkele foto’s van Lynn. “Allemaal hetzelfde lijf, allemaal op dezelfde dag, allemaal even goed en waardig! Abs, geen abs, vel, vetjes, striemkes, okselhaar of fris geschoren, ALL GOOD! 🦋🌈🦄 Loooove! Toedelioeee”, voegt ze zelf als uitleg toe. En haar fans? Die laten nu ook van zich horen.

“Vrouw naar mijn hart!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Je ziet er geweldig uit”, klinkt het. “Vrouw naar mijn hart”, gaat het verder. “Ha! Echtheid 🙌”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om zelf eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.