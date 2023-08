Badpakfilmpje van Eline De Munck loopt niet zoals verwacht: “Zo herkenbaar!” (video)

Op Instagram pakt Eline De Munck uit met een opvallende video.

Met maar liefst 183.000 volgers doet Eline De Munck het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Geregeld deelt ze dan ook beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaande video op haar pagina plaatste. Daarin zien je, als je goed oplet, Eline in badpak poseren op het strand. “Ik: mama kun je een filmpje van me maken? Mama: komt in orde”, voegt Eline als uitleg toe. Het resultaat is best grappig, want de opname loopt niet zoals verwacht… En de fans van Eline? Die reageren geamuseerd!

“Zo herkenbaar!”

In geen tijd stromen de reacties nu binnen. “Zo herkenbaar”, klinkt het. “Zalig”, gaat het verder. “Geweldig 😂😍”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om zelf eens een kijkje te nemen.