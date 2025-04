Actrice Kate Hudson deelt gewaagde badpakselfie: “Schoonheid!” (video)

Kate Hudson heeft weer wat nieuws gedeeld op Instagram.

De volgers-teller staat momenteel op maar liefst 18.2 miljoen. Geen wonder dus dat de beroemde Amerikaanse actrice regelmatig nieuwe beelden deelt op het sociale netwerk. En dat was onlangs niet anders.

Zo krijgen fans van Kate nu een straffe badpakselfie voorgeschoteld. “Spring and side boob 🌼🌼. Two things I love to get behind ☀️”, voegt ze zelf toe aan het plaatje. Haar volgers hebben duidelijk ook wel wat te zeggen over wat ze te zien krijgen.

“Schoonheid!”

Aan een rotvaart stromen de lovende reacties binnen. “Schoonheid”, klinkt het. “Je bent zo ongelooflijk knap”, gaat het verder. “Sexy”, besluit een laatste fan nog. Kijk zelf maar even, denken we dan!