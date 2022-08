Actrice Halle Berry viert 56ste verjaardag in pikante outfit: “Je wordt met de dag sexyer!” (foto)

Actrice Halle Berry had zondag wat te vieren. ’t Was namelijk haar verjaardag!

Je zou het haast niet geloven, maar op 14 augustus werd Halle Berry 56 jaar. En dat zullen ook haar meer dan 7.9 miljoen volgers op Instagram geweten hebben. “Ik voel zoveel dankbaarheid en liefde op deze verjaardag”, plaatst ze bij onderstaande foto. En haar fans? Die zijn lovend.

“Je wordt met de dag sexyer!”

Op het bewuste plaatje zien we Halle Berry poseren in een pikante outfit. Iets wat ook haar volgers niet ontgaan is. “Je wordt met de dag sexyer”, reageert er eentje. “Gelukkige verjaardag, schoonheid”, gaat het verder. “Je bent zo mooi”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om eens een kijkje te nemen, denken we dan.

Foto: AFP