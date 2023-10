Actrice Demi Moore verbaast fans met bikinifoto: “Zo knap!”

Op Instagram blikt Demi Moore terug op een geweldige ervaring.

Met maar liefst 4.6 miljoen volgers is de 60-jarige actrice énorm populair op het sociale netwerk. Geregeld deelt ze ginds dan ook beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. Zo zien we hoe Demi Moore in bikini geniet van een waterval.

“In september had ik de kans om samen met veel mooie zielen op de Colorado River door de Grand Canyon te reizen. We hebben gelachen, gehuild en een levenslange band opgebouwd die ik voor altijd in mijn hart zal sluiten. Ik zal nooit de vele manieren kunnen beschrijven waarop deze recente onderdompeling in de natuur een impact op me heeft gehad”, voegt ze toe aan de prentjes. En haar fans? Die hebben ook wel wat te vertellen!

“Zo knap!”

Als een waterval stromen de lovende reacties nu binnen. “Zo knap”, klinkt het. “Ze ziet er altijd geweldig uit”, gaat het verder. “Je lijkt het écht naar je zin te hebben”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.