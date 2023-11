Actrice Bab Buelens verbaast fans met nieuwe selfies: “Prachtige ogen!” (foto’s)

Met maar liefst 215.000 volgers doet Bab Buelens het bijzonder goed op Instagram.

Het valt dan ook zeer te begrijpen dat de actrice ginds geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaande selfies op haar pagina plaatste. “Swipe for a before (craving Italian sun so bad 🌞)”, voegt ze zelf beknopt toe. Maar haar vele fans? Die zijn er als de kippen bij om uitgebreid van zich te laten horen.

“Prachtige ogen!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Prachtige ogen”, klinkt het. “Too hot to handle🔥”, gaat het verder. “Wat een glow ❤️”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan maar weer, om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om een tweede selfie te zien.