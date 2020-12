Ons land zal normaal gezien vanaf 5 januari starten met het toedienen van de coronavaccins. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open VLD) gezegd aan verschillende nieuwsredacties.

“Ons land zal klaar zijn op het moment dat de vaccins geleverd en goedgekeurd zijn”, verzekerde De Croo aan VRT NWS. En dat zal, “zoals het er nu uitziet”, vanaf 5 januari zijn. Het is voorlopig nog wachten tot het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) de coronavaccins goedkeurt, maar naar alle waarschijnlijkheid zal dat spoedig gebeuren.

Woensdagochtend zaten acht van de negen Belgische ministers van Volksgezondheid samen, maar da vaccinatiestrategie stond toen niet op de agenda. “Die zal in de komende dagen beslist en gecommuniceerd worden”, zegt De Croo. “Het is belangrijk dat dat perfect goed zit. We moeten ons wel bewust zijn van het feit dat 11 miljoen Belgen vaccineren wat tijd gaat nemen. En er zullen bepaalde prioriteiten zijn. Men zal eerst beginnen met bepaalde groepen en daarna een bepaald schema afwerken.”

Aankoop Moderna-vaccins

Twee weken geleden zei De Croo nog dat ons land het leeuwendeel van de vaccins pas in het tweede en derde kwartaal zou ontvangen. Over of hij dat intussen al iets positiever inzag, wilde hij niets kwijt. “Wij zijn afhankelijk van de snelheid van productie van de fabrikanten van vaccins”, klonk het.

VTM Nieuws kreeg eerder ook bevestiging dat ons land ook 2 miljoen vaccins van fabrikant Moderna gaat aankopen. Eerder werden al dosissen van AstraZeneca (7.740.000), Janssen Pharmaceutica (5.160.000), Pfizer-BioNTech (5.000.000) en CureVac (2.900.000) gereserveerd.

