Europarlementslid József Szájer werd afgelopen vrijdag betrapt op een lockdownfeestje in Brussel en nam zondag ontslag. Intussen is duidelijk dat het om een seksfeestje ging waar enkel mannen aanwezig waren. Dat is bijzonder, want Szájer is de grondlegger van de Hongaarse anti-homowet.

József Szájer nam afgelopen zondag al plotsklaps ontslag, voor het nieuws van het illegale feestje bekend geraakte. “Omdat de dagelijkse politiek al een hele tijd als een emotionele last op mijn schouders weegt”, klonk het. Maar toen dinsdag iedereen wist dat hij aanwezig was op de lockdownparty, moest hij toegeven “politieke en persoonlijke conclusies” te hebben getrokken.

“In de Belgische pers wordt verslag uitgebracht over een privéfeest in Brussel afgelopen vrijdag. Ik was daar aanwezig”, schreef Szájer in een verklaring op zijn website. “Privéfeest” is echter voorzichtig uitgedrukt, want intussen is het zeker dat het om een homoseksuele orgie met alleen maar mannen gaat. De organisator van het feest, de 29-jarige doctoraatsstudent David Manzheley, bevestigde dat er vrijdag 25 mannen aanwezig waren in zijn woonkamer – en dat er niet enkel gepraat werd.

Anti-homowet

Szájers homo-erotisch feestgedrag valt op z’n zachtst gezegd bijzonder te noemen. De 59-jarige Hongaar is lid van de Fidesz-partij van Viktor Orban, de premier van Hongarije. Ze zijn beide medestichters van de rechts-nationalistische partij en in Brussel fungeert Szájer als een van Orbans voornaamste vertrouwelingen.

Fidesz is een conservatieve, christelijk geïnspireerde partij. Ze beschouwen het gezin als de hoeksteen van de samenleving en vinden dat het huwelijk enkel tussen een man en een vrouw kan plaatsvinden. Dat laatste legden ze in 2011 ook zo vast in de Hongaarse grondwet, daarmee de rechten van de LGBTQI+-gemeenschap beknottend. Szájer was een van de grondleggers van die omstreden grondwet.

De Fidesz-partij uit zich verder openlijk tegen de LGBTQI-gemeenschap, in retoriek en daden. Zo stelde ze recent nog voor om adoptie door koppels van hetzelfde geslacht grondwettelijk onmogelijk te maken. En Istvan Boldog, vicevoorzitter van de Fidesz-fractie in het Hongaarse parlement, riep vorig jaar op om de volgende Pride-parade in Boedapest te boycotten.

Geruchten over homoseksualiteit

De aanwezigheid van Szájer, die in het Europees Parlement zetelt voor fractie van de centrumrechtse Europese Volkspartij (EVP), op het homofeestje komt dus ongelegen voor het imago van Fidesz. Nochtans deden er al langer geruchten de ronde dat brave huisman Szájer zich ook wel eens waagde aan de herenliefde. In 2015 zette een Hongaarse krant dat publiek geheim al om in eeuwige inkt. “Ook al is József Szájer getrouwd met een vrouw, toch weet iedereen in dit land dat hij eigenlijk homo is”, stond in een opiniestuk te lezen.

Drugs

Naast zijn homoseksuele “slippertje” zondigde de Europarlementariër afgelopen vrijdag tegen nog wel wat andere christelijke waarden. Toen de politie de orgie binnenviel, probeerde József Szájer in z’n blootje te vluchten via de regenpijp. Een voorbijganger zag het gebeuren en waarschuwde een agent, die Szájer alsnog te pakken kreeg. Szájer kreeg een fikse coronaboete, maar in zijn rugzak werden ook xtc-pillen gevonden. “Niet van mij”, zegt de Hongaar. “Ik weet ook niet hoe ze in mijn rugzak beland zijn.”

In zijn verklaring probeerde Szajer de schade voor zijn regeringspartij te beperken. Hij heeft over een “strikt persoonlijke misstap”. “Ik vraag iedereen om die niet uit te breiden naar mijn thuisland, of mijn politieke gemeenschap”, klinkt het.

