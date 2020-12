Als het vaccin van Moderna een marktvergunning krijgt, koopt België 2 miljoen doses. Dat is vanochtend beslist op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.

Europa onderhandelt in naam van de lidstaten over de aankoop van 80 miljoen doses. België heeft nu beslist dat het daar 2 miljoen van wil afnemen als het vaccin wordt goedgekeurd. Gebeurt dat niet, wordt het contract ontbonden. De doses komen bovenop de vaccins van AstraZeneca-Oxford, Johnson & Johnson, Pfizer-BioNTech en CureVac die ons land wil kopen.

Wie krijgt eerst een vaccin?

Over de vaccinatiestrategie wordt morgen verder vergaderd. Premier Alexander De Croo zei wel al dat “het ernaar uitziet dat we op 5 januari kunnen beginnen vaccineren”. Morgen moet er een beslissing komen over de prioritaire groepen, over de fasering, de logistiek, de communicatie en de afspraken tussen de ministers.

Er werd vandaag tot slot ook een een protocolakkoord afgesloten over de versterking van het psychisch zorgaanbod in het kader van de pandemie. De ministers willen het aanbod in de eerste lijn versterken, via de eerstelijnspsychologische functie en de gespecialiseerde ambulante geestelijke gezondheidszorg. De prioritaire doelgroepen zijn kinderen en ouders in kwetsbare gezinnen, jongvolwassenen, hulpverleners en mensen met al bestaande geestelijke gezondheidsproblemen.

