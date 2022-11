De 5 belangrijkste kenmerken van een motorhelm

Een motorhelm is een essentieel onderdeel van je uitrusting als je op een motor rijdt. Het is het enige wat je hoofd bij een botsing scheidt van het wegdek. Het is dus belangrijk dat hij veilig en comfortabel is. Er zijn echter honderden verschillende motorhelmen met allerlei kenmerken, stijlen en prijzen. Dus, hoe weet je welke geschikt voor je is? Het eenvoudige antwoord daarop is naar weten welke eigenschappen je in een motorhelm moet zoeken.

Goed gezichtsveld

Het gezichtsveld is de hoeveelheid randapparatuur die je kunt zien. Je moet kunnen controleren op voertuigen in je dode hoek, zodat je veilig kunt rijden. Het is echter ook belangrijk dat je andere auto’s en mensen op de weg om je heen kunt zien. Er zijn twee manieren om te controleren of je gezichtsveld voldoende is. Ten eerste, kijk naar jezelf in een spiegel met de helm op en controleer of je hele lichaam zichtbaar is. Ten tweede, probeer of alles om je heen zichtbaar is terwijl je op een echte motor zit met de helm op.

Lichtgewicht

Het gewicht van je helm is een van de belangrijkste factoren om rekening mee te houden. Het gewicht kan namelijk van invloed zijn op het comfort en de aerodynamica, twee essentiële kenmerken van een motorhelm. Een lichtgewicht helm is duurder dan een zwaardere, maar niet te veel. Het prijsverschil tussen een zwaar en een licht model kan betaalbaar of duur zijn, afhankelijk van wat je zoekt in je helm.

Goede ventilatie

Ventilatie is belangrijk om je hoofd koel en comfortabel te houden. Hoe meer ventilatieopeningen je hebt, hoe beter het gaat bij warm weer. Ventilatieopeningen kunnen zowel uitlaatpoorten als inlaatpoorten zijn, afhankelijk van of het ventiel de luchtstroom in of uit je helm opent of sluit. Uitlaat openingen zijn bedoeld om warme lucht van je hoofd weg te zuigen als je in warm weer rijdt. Ze zitten meestal bovenop de helm, aan de voorkant. Inlaatopeningen zijn meestal kleine sleuven langs de kinband of jukbeenderen van een motorhelm. Ze laten frisse lucht binnen in de helm zodat het niet voelt alsof je erin stikt terwijl je de helm draagt.

Moderne materialen

De materialen van motorhelmen evolueren voortdurend. Tegenwoordig worden helmen gemaakt van moderne materialen zoals koolstofvezel, Kevlar en zelfs keramiek, die sterker en slagvaster zijn dan ooit tevoren. In feite gebruiken sommige fabrikanten deze materialen al jaren om hun helmen licht en toch veilig te houden. Andere fabrikanten hebben ontdekt hoe ze nieuwe voeringen kunnen maken die je hoofd koel houden in de hete zomermaanden of warm in de koude wintermaanden. Bovendien zorgen moderne materialen voor een betere luchtstroom door de interne passages van de helm. Zo blijf je koeler tijdens lange ritten in het verkeer.

Goede vulling

De vulling van de helm moet comfortabel maar niet te dik zijn. De vulling moet ook zacht, comfortabel en gemakkelijk schoon te maken zijn. Het is ook belangrijk dat het gemakkelijk kan worden verwijderd om schoon te maken of vervangen indien nodig. De vulling moet ook voor ventilatie zorgen, zodat je hoofd niet te warm wordt tijdens het rijden in warme weersomstandigheden.