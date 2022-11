Creatief aan de slag met epoxy giethars

Ben jij bekend met de toepassingen van epoxy giethars? Met dit hulpmiddel kom je tot unieke tafels, welke je volledig zelf ontwerpt. Je hebt de video’s wellicht al eens gezien, waarin twee losse elementen middels epoxy giethars aan elkaar vast kunnen worden gemaakt. Het lijkt hierbij net, alsof er een rivier tussen twee oevers stroomt bij het gebruik van blauwe giethars! Dit is slechts een voorbeeld van de toepassingen van epoxy giethars; je kunt er nog veel meer mee. Online vind je het brede scala aan DIY-projecten met dit materiaal. Je koopt epoxy giethars op het internet; er zijn verschillende aanbieders.

Leuke DIY-projecten met epoxy giethars

De tafels waarin epoxy verwerkt zit, vormen een van de bekendste voorbeelden van de toepassing hiervan. Resin art wordt echter ook gebruikt voor het creëren van surfplanken, of bijvoorbeeld bij het ontwerpen van een schilderij met een oceanisch effect daarin verwerkt. Het leuke aan het gebruik van epoxy giethars is het feit, dat je hier alle kanten mee op kunt. Je hebt bijvoorbeeld niet alleen de keuze uit verschillende materialen waarmee je de epoxy combineert (zoals het hout van een tafel); ook heb je de keuze uit diverse kleurstoffen. Je bestelt dergelijke producten eenvoudig online en hebt dit vaak een volgende dag al in huis. Voor welke toepassing zou jij epoxy giethars gebruiken?

Doe inspiratie op via sociale platforms

Wanneer je niet eerder met epoxy gewerkt hebt, loont het om eerst enige inspiratie op te doen. Naast de diverse websites met blogs waarin voorbeelden getoond worden van toepassingen van epoxy giethars, kun je kijken op sociale platforms als Pinterest en Instagram. Ook op YouTube zijn video’s te vinden waarin epoxy gebruikt wordt bij verschillende projecten. Tal van creatieve mensen delen hier hun creaties om anderen te inspireren. Vaak heb je aan epoxy en een houten blad voldoende om van start te kunnen gaan. In plaats van een volledige eettafel, zoals uit de video’s op het internet, kun je ook kiezen voor een compacte bijzettafel of bijvoorbeeld een nachtkastje. Een goede start, wanneer je niet eerder met giethars werkte.

Gebruik de kerstvakantie voor je eerste DIY-project

Voorzie je interieur in huis komend jaar van een nieuwe impuls, door in de kerstvakantie aan de slag te gaan met een DIY-project. Ben je op zoek naar een nieuw kastje met een unieke toplaag, of ga je voor een tweede bijzettafel voor naast de bank? Zorg dat je vooraf alle benodigdheden in huis haalt, door deze tijdig online te bestellen. Niet alleen voor je eigen DIY-project kan het bestellen van epoxy giethars interessant zijn. Je kunt dit materiaal ook cadeau geven aan iemand in je omgeving. Wie vindt het immers niet leuk om creatief bezig te zijn?