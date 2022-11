Gebruikelijke supplementen en hun voordelen

Supplementen kunnen een goede manier zijn om de voordelen van bepaalde vitaminen en mineralen uit je voeding te halen, maar het is belangrijk om te onthouden dat supplementen geen vervanging zijn voor een gezonde voeding. Sommige mensen nemen supplementen omdat ze niet genoeg groenten en fruit eten. Sommige mensen nemen ook supplementen omdat ze moeite hebben met het verteren van voedsel dat bepaalde voedingsstoffen bevat. Het is beter om supplementen te nemen met de bedoeling om een extra energieboost te krijgen of om hun gezondheid te verbeteren en toch hun voeding op peil te houden. Welke supplementen worden tegenwoordig veel gebruikt door mensen? Dit zijn visolie, Vitamine B12, Vitamine D3 en vitamine K2. In dit artikel zullen we deze supplementen een voor een toelichten, zodat je beter begrijp wat het precies is en wat ze voor jou kunnen betekenen!

Visolie

Visolie is een goede bron van omega-3 vetzuren die ontstekingen in het lichaam helpen verminderen en het is ook belangrijk voor de gezondheid van het hart. Omega-3 vetzuren kunnen je ook beschermen tegen cognitieve achteruitgang en ook met het verminderen van gewrichtspijn voor degenen die lijden aan artritis. Visolie supplementen kunnen helpen bij het minimaliseren van de risicofactoren van hartziekten. Er is echter geen sluitend bewijs dat ze hartaanvallen of beroertes kunnen voorkomen. Verrassend genoeg toont onderzoek aan dat omega-3 vetzuren in visolie de symptomen van bepaalde geestelijke gezondheidsproblemen kunnen voorkomen of verlichten. Het kan helpen de kans op psychotische stoornissen bij mensen die daar risico op lopen te minimaliseren. Hoge doseringen visolie kunnen sommige symptomen van zowel schizofrenie als bipolaire stoornis verlichten, maar er is nog verder onderzoek nodig om deze bewering kracht bij te zetten.

Vitamine B12

Vitamine B12 is belangrijk voor vele aspecten van de gezondheid, waaronder de gezondheid van de botten, de ontwikkeling van rode bloedcellen, het energieniveau en de stemming. Het eten van een voedzaam en uitgebalanceerd dieet dat rijk is aan Vitamine B12 of het nemen van een Vitamine B12-supplement helpt te garanderen dat je voldoende van deze vitamine binnenkrijgt. Vitamine B12 of bekend als cobalamine is een voedingsstof die je lichaam nodig heeft, maar het lichaam kan deze voedingsstof niet zelf aanmaken. Het komt van nature voor in dierlijke producten, maar het wordt ook toegevoegd aan bepaalde soorten voedsel en is verkrijgbaar als oraal supplement of injecteerbaar. Vitamine B12 vervult tal van functies in je lichaam. Het helpt je cellen normaal te werken. Het is ook nodig voor de productie van rode bloedcellen en de synthese van DNA.

Vitamine D3 en K2

Vitamine D3 en K2 zorgt ervoor dat calcium snel wordt opgenomen en de botmassa bereikt en voorkomt tevens vaatverkalking. Vitamine D3 en K2 helpen ook bij het welzijn van je hart en botten. K2 regelt een regelmatige bloedstolling, terwijl D3 een gezond immuunsysteem en spier prestaties bevordert. Calcium wordt met behulp van vitamine D3 gemakkelijk in het lichaam opgenomen. Vitamine K2 activeert osteocalcine dat calcium in je botten integreert. Calcium kan niet goed functioneren zonder D3 en K2.