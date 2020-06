Nu veel winkels en horecazaken de deuren opnieuw mogen openen, vervalt voor hen de mogelijkheid om gebruik te maken van de Vlaamse hinderpremie. Maar omdat veel ondernemingen draaien op een verminderde capaciteit en dus ook omzet, voorziet de Vlaamse regering bijkomende steunmaatregelen.

Ondernemers die nog steeds hun vestiging moeten sluiten kunnen na 12 juni (de laatste dag van de Vlaamse hinderpremie) een beroep doen op een dagpremie van 160 euro per extra sluitingsdag. De premie wordt toegekend tot het moment dat de fysieke locatie van de onderneming opnieuw kan heropenen op basis van een beslissing van de Veiligheidsraad. Voor ondernemers die opnieuw de deuren heropenden maar te kampen hebben met een verlaagde omzet, komt er een aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro.

De voorwaarde is een omzetverlies van minstens 60% in een periode van één maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar en moet kunnen aangetoond kunnen worden. Het is de laatste acute ingreep van de Vlaamse regering volgens Vlaams Minister van Economie, Hilde Crevits (CD&V, foto).

45 miljoen euro voor gezinnen

Naast de steunmaatregelen voor bedrijven kondigt de Vlaamse regering ook een drietrapsraket aan maatregelen aan voor gezinnen die in armoede dreigen te belanden. Met het nieuwe pakket maatregelen, goed voor een bedrag van 45 miljoen euro, komt de Vlaamse regering tegemoet aan een resolutie die unaniem is goedgekeurd in het parlement.

Zo komt er volgens minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) een COVID-19-toeslag voor gezinnen met kinderen met een inkomen van onder 2.213 euro per maand of gezinnen met kinderen die hun inkomen in april, mei of juni zagen zaken onder die grens. Gezinnen die één maand inkomensdaling kunnen aantonen, zullen een eenmalige toeslag van 120 euro per kind krijgen.

Daarnaast trekt de Vlaamse regering 15 miljoen euro uit voor armoedebestrijding via lokale besturen. OCMW’s zullen hierdoor extra ondersteuning en begeleiding kunnen bieden. Volgens Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) kunnen de lokale besturen zelf beslissen of ze de extra middelen inzetten voor financiële ondersteuning, trajectbegeleiding of andere initiatieven zoals bijvoorbeeld zomerscholen.

Tot slot gaat er 15 miljoen euro naar een eenmalig consumptiebudget om de koopkracht van kwetsbare gezinnen op te krikken via een vouchersysteem. Volgens minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) is de doelgroep niet beperkt tot leefloners, maar kan het ook gaan om mensen met een laag inkomen.