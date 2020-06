Vorige week schreven we al dat de Duitse politie ervan uitgaat dat Maddie McCann dood is en dat ze zelfs weten hoe ze vermoord werd. Om hoofdverdachte Christian Brückner aan te klagen moeten ze haar lichaam vinden. Daarom doet de politie nu een belangrijke oproep.

Vorige week woensdag raakte bekend dat er een doorbraak is in de verdwijningszaak rond Maddie McCann, de Britse peuter die dertien jaar geleden verdween uit een vakantiewoning in het Portugese Praia da Luz. De 43-jarige Duitser Christian Brückner wordt aangeduid als hoofdverdachte. De man zit momenteel in een Duitse gevangenis voor verkrachting.

Verblijfplaatsen van hoofdverdachte

De Duitse politie beweert “bewijs te hebben” dat het meisje vermoord werd, maar om hoofdverdachte Christian Brückner voor de rechtbank te kunnen slepen, moeten ze het lichaam van het meisje vinden.

Ze roepen (vooral Britse) toeristen op om informatie door te geven over de verblijfplaatsen van Christian Brückner toen hij tussen 1995 tot 2007 in de Algarve woonde. “Er zijn dingen waarover we niet kunnen communiceren en die de theorie dat Madeleine dood is, staven, ook al moet ik toegeven dat we het lichaam niet hebben. Daarom hebben we meer informatie van de mensen nodig, vooral over de plaatsen waar de verdachte gewoond heeft, zodat we die kunnen doorzoeken om Madeleine te vinden”, vertelde Hans Christian Wolters, woordvoerder van de officier van justitie van Braunschweig, aan Sky News.

