Het al dan niet euthanaseren van katje Lee heeft heel wat ophef veroorzaakt. Selena Ali, de studente uit Stabroek die Lee meenam uit Peru, kreeg heel wat bedreigingen tijdens haar juridische strijd met het Voedselagentschap over het lot van de kat. Die verblijft daarom nog steeds onder toezicht op een geheime locatie.

In april kwam Lee, een Peruviaanse kat, ons land binnen. Selena had hem daar geadopteerd maar door de coronacrisis moest ze halsoverkop het land verlaten en terugkeren naar België. Lee achterlaten was geen optie en dus nam ze hem mee. Maar hierdoor kon Lee niet lang genoeg in Peru in quarantaine blijven, wat nodig is om een besmetting met rabiës (hondsdolheid) te kunnen uitsluiten.

Hoewel Lee gevaccineerd is tegen rabiës kreeg Selena bij haar terugkomst een brief van het FAVV met de vraag om Lee in te slapen. Er volgde een lange strijd tussen Ali en het Voedselagentschap, tot de rechtbank vorige week besliste dat Lee mag blijven leven, maar dan wel in Peru.

Bedreigingen

De discussie over het lot van katje Lee bracht intussen de nodige discussie op gang. Het gaat zelfs zo ver dat Lee nog steeds onder toezicht op een veilige locatie verblijft. “Wij komen uw kat in brand steken”, is maar één van de vele dreigboodschappen die Ali naar eigen zeggen ontving.

Nu beslist is dat hij terug mag naar Peru, wil het baasje hem zelf brengen. “Zo snel er passagiersvluchten zijn, breng ik hem zelf naar Peru”, zegt Selena Ali in de Gazet van Antwerpen. “Ik zal Lee na deze lange strijd nooit zomaar met iemand meegeven.”

