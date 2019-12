Zlatan Ibrahimovic staat volgens verschillende Italiaanse media dicht bij een terugkeer naar AC Milan. De 38-jarige Zweedse aanvaller geeft vrijdag zelf op Instagram een hint in die richting. Hij liet zijn ogen rood kleuren.

Ibrahimovic is een vrije speler sinds hij de deur bij LA Galaxy dichttrok na het einde van het seizoen in de Major League Soccer. Volgens Italiaanse media zal hij terugkeren naar AC Milan, zijn ex-team dat al jaren tevergeefs opnieuw de aansluiting zoekt met de top in Italië. Hij zou er een contract ondertekenen voor zes maanden, met optie op nog een seizoen.

De Milanezen wachten op een trofee sinds ze in 2011 hun 18de landstitel veroverden. Ibrahimovic speelde tussen 2010 en 2012 voor AC Milan. Hij maakte in die periode 42 doelpunten in 61 competitiewedstrijden. AC Milan kent opnieuw een teleurstellend seizoen. Het is elfde in de Serie A, met 21 punten uit 17 wedstrijden.

Speciaal rugnummer

De transfer naar Milaan zal de Zweed geen windeieren leggen. Volgens Het Laatste Nieuws levert het contract Ibragoal zo’n 3 miljoen euro op. Ook het nieuwe rugnummer van de spits zou al bepaald zijn. Zijn favoriete ‘9’ is bij Milan al ingenomen door Piatek, dus Ibrahimovic zou kiezen voor 81. Dat verwijst enerzijds naar zijn geboortjaar, maar de som van de twee getallen vormt ook het getal 9.

Het bericht Zlatan teast terugkeer naar AC Milan met roodgekleurde ogen verscheen eerst op Metro.