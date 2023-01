Huwelijksaanzoek verpest door toeriste: «Ze deed het zonder twijfel opzettelijk!» (video)

Bij een publiek huwelijksaanzoek hoop je dat de mensen rondom je begrijpen wat er gaande is en je je momentje gunnen. Dat was niet echt het geval bij dit koppel…

Jordan Elizabeth was onlangs met haar vriend op reis in IJsland. Toen ze de bekende Gullfoss-waterval bezochten en een foto van hun tweetjes lieten nemen, ging haar vriend voor haar door de knieën. Een toeriste die er vlak naast stond, had dat kennelijk niet door – of trok zich daar niets van aan – en filmde de omgeving terwijl ze opvallend dicht bij het gelukkige koppel ging staan. Gevolg? De toeriste werd vereeuwigd in het romantische moment…

Verontwaardiging

De bruid in spe deelde het tafereel op TikTok, waar het inmiddels al meer dan 500.000 keer bekeken werd. «Ik vind het eerlijk gezegd grappig. Het kon geen kwaad», schrijft ze erbij. Haar volgens zijn echter een andere mening toegedaan. «Dit was overduidelijk met opzet», «Ik snap dat er culturele barrières zijn, maar dit lijkt me toch een universeel ding om NIET te doen», «Ik zou echt woedend zijn», «Ze deed het zonder twijfel opzettelijk!», en «Ik zou haar telefoon naar beneden gegooid hebben», is de algemene teneur.

