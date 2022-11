WTF. Politie van Rome pakt man op die verdacht wordt van moord op drie vrouwen (foto’s)

In de Italiaanse hoofdstad Rome heeft de politie een man opgepakt die verdacht wordt van de moord op drie prostituees. Dat meldt de politie zaterdag. Het zou gaan om een 51-jarige Italiaan.

In Rome werden deze week drie vrouwzn dood aangetroffen in de wijk Prati, het gaat om sekswerkers. Een Chinese vrouw werd door een portier gevonden op de overloop van een appartement. Ze was naakt en zat onder het bloed. Binnen in het appartement werd een tweede Chinese vrouw gevonden, die ook was doodgestoken. Een paar straten verderop werd een transseksuele vrouw doodgestoken. Zij zou uit Colombia komen.

Strafblad

De politie hield een klopjacht op de dader en dat resulteerde zaterdagochtend in een arrestatie. Volgens het Italiaans persbureau ANSA zou het gaan om een 51-jarige Italiaan. Hij zou een strafblad hebben rond drugsdelicten. De politie bevestigt de arrestatie, maar wil niet meer details geven. Volgens verschillende media herinnert de man zich enkel dat hij in het huis was met de Chinese vrouwen en dat hij één van de vrouwen neerstak met een mes in haar keel. Daarna zou hij een black out hebben gekregen.

🔴Per gli #omicidi delle tre donne a #Roma fermato #GiandavideDepau

51 anni, ex autista del boss della #camorra Senese

'Ho vagato per due giorni, ricordo solo tanto sangue' Precedenti penali per droga e violenza sessuale

La #Polizia avvertita dalla sorella#19novembre #Prati pic.twitter.com/anwtOJtYid — Tv2000.it (@TV2000it) November 19, 2022





Authorities told reporters that the suspect confessed to part of the crime. “I remember being in that house in via Riboty with some Chinese girls and stabbing the throat of one of them but then I blacked out and remember nothing else,” he said. https://t.co/3kQHzw5rUn — The Daily Beast (@thedailybeast) November 19, 2022





