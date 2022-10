Vrouw die haar zitje op trein weigerde af te staan aan zestigplusser krijgt gelijk

Een Reddit-post van een Britse vrouw die haar zitje weigerde af te staan aan een oudere vrouw heeft heel wat ophef veroorzaakt. De vrouw beweert dat ze haar plek niet moest opgeven, aangezien zij die voorrangsplek geboekt had voor haar treinrit van zeven uur lang tussen Londen en Aberdeen. Ondanks dat de goede manieren doorgaans voorschrijven dat oudere mensen voorrang krijgen, ziet het ernaar uit dat de vrouw niet in de fout ging.

Reddit-gebruiker u/Optimal_Promotion879 vroeg na het incident hulp aan het forum op de thread ‘Am I the A**hole’. Ze vroeg zich af of ze een ‘slecht mens’ was omdat ze haar plek niet had afgestaan aan de oudere vrouw.

In de post geeft ze meer inzicht in haar keuze om te blijven zitten. Ze legt uit dat ze een lange reis voor de boeg had na een zakenreis van meer dan twee weken in het buitenland. Omdat ze wist dat ze uitgeput zou zijn, had ze een duurder zitje geboekt in de eerste klas, zodat ze de ruimte en stilte zou hebben om nog wat werk te verzetten op haar ritje van zeven uur lang. De treinmaatschappij had haar een voorrangszitje gegeven: zitjes aan het begin of het einde van de trein die voorbestemd zijn voor mensen met mobiliteitsproblemen.

Ander ticket

Kort nadat ze haar reis vanuit Londen aanvatte, stapte al een oudere vrouw op die haar vroeg om haar zitje af te staan. Ze weigerde, ook nadat de vrouw uitlegde dat zij meer nood had aan het zitje vanwege haar hogere leeftijd. «De oudere vrouw zei dat de trein volzet was en er geen andere zitjes beschikbaar waren. Ik bood mijn verontschuldigingen aan, maar zei dat ik het zitje zo geboekt had en niet zou verplaatsen.»

De zestigplusser in kwestie had enkel een treinticket geboekt, maar geen specifiek zitje. In dat geval kan ze wel de trein nemen, maar heeft ze geen recht op een zitje tenzij er nog plaatsen over zijn. Dus toen de treinconducteur aan de vrouw vroeg of ze haar zitje wou afstaan aan de zestigplusser en in de tweede klas zou gaan zitten, weigerde ze nog steeds.

Wet geeft haar gelijk

Het voorval lokte heel wat debat uit. De vrouw had tenslotte meer betaald voor het zitje dan de zestigplusser. Bovendien zagen veel Reddit-gebruikers ook een fout bij de treinmaatschappij «die de plekken voor mensen met een handicap verkochten als de meest dure zitjes van de trein.»

Na meer dan 1.500 reacties onder de thread lijkt het debat nu evenwel opgelost. Uit de Britse byelaws voor de spoorwegen blijkt namelijk dat niemand op het zitje voor mensen met een handicap mag blijven zitten, tenzij ze dat zitje zelf gekocht hebben. De vrouw was met andere woorden juridisch gezien in haar recht om te blijven zitten.

