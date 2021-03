Dankzij de puzzels, boeken en bakvormen die pakjeskoeriers voor onze deur leggen vervelen we ons in tijden van lockdown niet helemaal kapot. Maar de rijdende, brommende of fietsende koeriers zijn soms ook om andere redenen helden, zo bewees Nguyen Ngoc Manh uit Vietnam.

De 31-jarige Vietnamees Nguyen Ngoc Manh zat afgelopen zondag in zijn auto te wachten om een pakje af te leveren toen hij plots een kind hoorde huilen, vertelt hij aan persagentschap Anninhthudo. Toen een vrouw luid begon te schreeuwen, stak hij z’n hoofd uit het autoraam om te zien wat er gaande was.

“Ik dacht eerst dat het kind een woedeaanval had”, vertelt de koerier aan lokale media. Maar al snel besefte hij dat de situatie veel gevaarlijker was: het kleine meisje hing aan het balkon van het twaalfde verdiep van een appartementsgebouw te bungelen, bijna 50 meter boven de grond.

“Ik was heel bang”

Manh twijfelde niet en sprong uit z’n auto. Hij klom bovenop een nabij dak om zo de val al iets te verkorten. En toen gebeurde het gevreesde: de kleuter kon het niet meer volhouden en liet los. “Ik stak mijn handen uit en deed er alles aan om het meisje te vangen, of tenminste haar val te breken”, zei Manh met trillende stem aan Vietnamese media.

¡HEROICA ATRAPADA! Un repartidor le salvó la vida a una niña de 3 años que cayó del piso 12 de un edificio en Vietnam. La nena sufrió fracturas en la pierna y en los brazos, pero está viva gracias a la heroica acción de Nguyen Ngoc Manh , quien sufrió un esguince.#VIRAL pic.twitter.com/eI03quT0IM — Unicanal (@Unicanal) March 1, 2021

In een spectaculaire video van het ongeval is te zien hoe de kleuter over de balustrade klimt en vervolgens op een richel balanceert. Buren van omliggende appartementen roepen het kind paniekerige toe, maar tevergeefs.

Eind goed, al goed, dankzij de heldhaftige pakjesbezorger. “Gelukkig viel het kind in mijn schoot”, zei Manh. “Ik omhelsde haar, maar zag toen dat er bloed uit haar mond kwam. Ik was heel bang.” Het kind werd onmiddellijk naar een ziekenhuis in de buurt gebracht, waar bleek dat ze aan haar val slechts een ontwrichte heup had overgehouden. Artsen houden haar nu nog even goed in de gaten.

