WOW. Droogte legt volledig 19e-eeuws dorp bloot in Wales (foto’s)

Llanwddyn, een dorp in Wales dat in 1880 volledig onderwater kwam te liggen, ligt dankzij de extreme droogte opnieuw volledig bloot. Dat berichten verschillende Britse media. Het dorp ligt in de Vyrnwy vallei in Montgomeryshire en verdronk nadat een waterreservoir gebouwd werd in de vallei om de stad Liverpool van vers water te kunnen voorzien.

Lake Vyrnwy, het waterreservoir in Wales, staat door de extreme droogte op slechts 60% van zijn watercapaciteit. Daardoor komt het dorp Llanwddyn opnieuw volledig boven water, inclusief zijn kerk, twee kapellen, drie pubs, tien boerderijen en 37 huizen. Of toch, in ieder geval de funderingen van de gebouwen. In 1880 werd namelijk beslist om het dorp te laten verzuipen, toen Liverpool een steeds grotere stad werd en nood had aan grote hoeveelheden water.

Underwater Welsh village re-emerges as reservoir levels drophttps://t.co/kb3DYbdvwb pic.twitter.com/6T5rafS0Wo — WalesOnline (@WalesOnline) August 17, 2022





Daarop werd Lake Vyrnwy aangelegd als reservoir en werd dat het grootste artificiële reservoir van Europa. Llanwddyn werd opnieuw aangelegd op een andere plek. In 1891 was het reservoir afgewerkt en was Llanwddyn verdwenen in het water.

As the UK experiences a drought, Lake Vyrnwy in Wales is drying up & revealing a once-submerged underwater village. Llanwddyn was deserted in 1880 after a water reservoir for nearby Liverpool was approved, flooding the area. Hidden below the water, it hadn’t been seen since 1976. pic.twitter.com/v3jBe4N2vs — NowThis (@nowthisnews) August 17, 2022





Tweede keer

Door de verschroeiende hitte van afgelopen weken is maar liefst 40% van het water in het reservoir verdwenen. Daardoor is het dorp, met name zijn bruggen, wegen, poorten en delen van de omwalling en huizen, opnieuw volledig zichtbaar. Het is de tweede keer in de geschiedenis dat Llanwddyn opnieuw blootligt, de laatste keer was in 1976, het jaar van de historische droogte.

