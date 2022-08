«Mijn ene borst is veel groter dan de andere, maar ik heb ermee leren leven» (video)

Een Britse vrouw praat in een TikTok-video openhartig over haar aandoening waarbij haar ene borst volgroeid is, maar de andere totaal niet. Dokters weten niet precies wat het is, al heeft ze wel een vermoeden.

Toen Becca Butcher in haar puberteit kwam, merkte ze dat enkel haar linkerborst begon te groeien. Tussen haar 13de en haar 17de ging ze meermaals naar de dokter om haar probleem voor te leggen. Ze kreeg echter telkens te horen dat dat normaal was omdat ze nog volop in haar puberteit zat. Na haar 17de begon ze het echt vervelend te vinden. «Op dat moment was het heel zichtbaar. Ik vulde mijn beha op met kousen en droeg coltruien om het te verbergen, want ik wilde niet dat iemand het zag», vertelt ze op TikTok.

Aandoening eigen naam geven

Ze ging zelf op onderzoek en kwam zo op het Poland syndroom, een aangeboren aandoening waarbij de borstspieren helemaal ontbreken aan één kant van het lichaam. Met die informatie trok ze op haar 20ste opnieuw naar de dokter, maar niemand kon haar vermoeden echt bevestigen. «Eén van de dokters zei zelfs dat ik mijn aandoening een naam kon geven omdat waarschijnlijk niemand anders hetzelfde heeft», klinkt het.

Accepteren

Intussen is Becca 25 jaar en heeft ze vrede met de situatie. «Ik denk dat ik nooit echt alles te weten zal komen over mijn aandoening. Niemand weet 100% zeker wat het is, maar ik heb het gewoon geaccepteerd», besluit ze.

Steun

Haar openhartigheid levert haar massa’s respect op van haar volgers. «Dankjewel om dit te bespreken. Ik ben er zeker van dat je hier heel wat mensen mee helpt», «Eén van mijn vriendinnen had precies dezelfde aandoening. Ze is de enige bij wie ik zoiets gezien heb. Het is bij haar wel iets minder zichtbaar. Ze heeft implantaten gekregen om haar borsten er even groot uit te laten zien», en «Ik vind het echt bewonderenswaardig dat je hier zo kalmpjes over durft te praten. Het hele proces klinkt als een nachtmerrie. Goed dat je hier steun kan vinden», klinkt het onder meer. Op die laatste reactie antwoordde Becca het volgende. «Bedankt! Het was vroeger heel moeilijk voor mij, maar ik heb ermee leren leven», luidt het.









Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/mijn-ene-borst-veel-groter-dan-de-andere-maar-ik-heb-ermee-leren-leven-video