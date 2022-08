88-jarige vrouw gedood door alligator nadat ze in een vijver viel

In de seniorengemeenschap Sun City Hilton Head in de Amerikaanse staat South Caroline heeft er zich een drama voltrokken nadat een vrouw gedood werd door een alligator. Ze zou tijdens het tuinieren in de vijver beland zijn. Dat melden CNN en WTOC.

Het slachtoffer, Nancy A. Becker, woonde in het Sun City Hilton Head, een gemeenschap voor 55+’ers met meer dan 16.000 inwoners. Op maandagochtend werd haar lichaam er ontdekt nabij de lagune, terwijl een alligator over haar lichaam waakte. Volgens de lokale autoriteiten zou de vrouw aan het tuinieren geweest zijn, toen ze in de vijver viel. Daarna viel de alligator aan. De autoriteiten onderzoeken het incident.

Zeldzaam

Intussen werd de alligator uit de vijver gehaald. Het dier werd geëuthanaseerd. Hoewel er meer dan 5 miljoen alligators leven in de tien staten van het Zuid-Oosten van de Verenigde Staten, is een dodelijke aanval van een alligator zeldzaam. Volgens CNN ging het in Florida bijvoorbeeld om zes bijtincidenten zonder aanleiding per jaar sinds 1948. Slechts 26 mensen daarvan overleden als gevolg van de aanval.

