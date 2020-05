In de wondere wereld der online seks gebeuren (van horen zeggen, red.) de gekste dingen.

Dat blijkt als we het meest gênante verhaal van camgirl ‘HayleeLove’ mogen geloven. Op onderstaande video doet ze het een en ander uit de doeken.

Zo kwam ze online in contact met een klant die subtiel liet merken dat hij graag vernederd en gedomineerd werd. Bon, tot daaraan toe. Ieder het zijne!

Nu had ze haar klant wel opgedragen om een buttplug in zijn achterwerk te steken. En dat deed ie ook. Maar enkele momenten later stopte de man met ‘bewegen’.

“Ik begreep niet wat hij aan het doen was”

“Plots leek het alsof ie niet meer bewoog en gewoon naar zijn penis aan het kijken was. Ik vroeg wat hij aan het doen was.” Een antwoord op haar vraag kreeg ze echter niet.

Na enig denkwerk besefte Haylee dat haar (dronken) klant in slaap gevallen was, mét een seksspeeltje in zijn achterwerk. Ook had hij doorheen de sessie al hakken aangetrokken…

Aangezien klanten per minuut betalen, stopte Haylee de sessie en stuurde ze hem een berichtje om te vragen of alles oké was en of hij op een later tijdstip nog eens opnieuw wou proberen. “Hij heeft me nooit iets laten weten. Ik weet niet hoe hij zich de dag nadien voelde. Ik neem aan dat hij spierpijn had en in de war was. Want naakt voor je computer wakker worden terwijl je een buttplug tussen je billen hebt steken én je hakken draagt, kan best verwarrend zijn”, grapt Haylee. Kunnen we ons inderdaad iets bij inbeelden…

Onderstaande video is lichtjes pikant van aard. Haylee’s bizarre verhaal wordt namelijk geanimeerd weergegeven!

