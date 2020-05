Op het internet doen al even verwilderde, komische of mislukte zelfgeknipte kapsels de ronde nu de kapsalons door het nieuwe coronavirus gesloten zijn. In het Oost-Afrikaanse land Kenia zijn de kapperszaken nog steeds open, maar ook daar duikt met het coronaviruskapsel een bizarre trend op. Jonge meisjes lijken er wel antennes op hun hoofd te dragen, wat een grappig zicht oplevert.

Het vreemde coronaviruskapsel is niet nieuw in Kenia, maar kent een opstoot van populariteit. Dat is zo omdat de gevlochten en rechtopstaande piekjes haar doen denken aan de stekels van COVID-19 zoals zichtbaar wordt onder een microscoop. De coupe verdween even uit de kijker, omdat geïmporteerd echt en synthetisch haar uit India en China de nieuwe trend was, maar ze is nu helemaal terug van weggeweest. De haardracht maakte zijn intrede in een geïmproviseerd kapsalon in Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi. De kapperszaken mochten daar wel openblijven en moesten dat ook doen om te kunnen overleven, want de gemiddelde dagelijkse inkomsten van 28 Amerikaanse dollar zijn met een kwart gedaald. Met het bijzondere kapsel hopen ze opnieuw meer klanten te lokken.

Bewustzijn creëren

Het coronaviruskapsel is niet alleen grappig, maar dient ook een hoger doel. Door het straatbeeld in Kenia ermee te vullen, hopen de kappers bij de bevolking bewustzijn te creëren voor het virus. Veel volwassenen daar geloven immers dat de coronapandemie een fabeltje is, waardoor ze hun handen niet vaak genoeg wassen en geen mondmaskers dragen, terwijl kinderen dat meestal wel doen. Het wordt hoog tijd dat de Afrikaanse inwoners de ernst van de situatie inzien, want er zijn momenteel om en rond de 700 besmettingen in Kenia en 32 sterfgevallen. De cijfers zijn in realiteit waarschijnlijk hoger, maar er zijn niet voldoende tests beschikbaar om het echte aantal te kunnen achterhalen. Vooral de sloppenwijken waar veel mensen dicht op elkaar leven, vormen een risicogebied voor de verdere verspreiding van het virus.

Economische doeleinden

De hernieuwde populariteit van wat nu het coronaviruskapsel heet, hangt ook samen met de economische problemen en werkloosheid die de pandemie er veroorzaakt. De haartooi is namelijk een dankbaar alternatief voor de duurdere coupes die tegenwoordig in zijn in Kenia en tot vijf Amerikaanse dollar kunnen kosten. De gevlochten antennes zijn in vergelijking veel goedkoper, want je betaalt er minder dan één dollar voor. Dat prijsverschil ligt vooral aan de gebruikte materialen. De kappers werken namelijk met dikke wollen draden, wat economisch veel voordeliger is dan de synthetische vlechten die gewoonlijk gebruikt worden. Niet enkel de ouders zijn tevreden met het geld dat ze besparen, maar ook de kinderen zijn dolgelukkig met hun stijlvolle kapsel. Het vereist wel enige handigheid, want er komen vaak drie vrouwen aan te pas die het haar in lokken verdelen, vlechten of draaien en vastmaken met zwarte wollen draden.

Het bericht IN BEELD. Dit bizarre coronaviruskapsel verovert Kenia verscheen eerst op Metro.