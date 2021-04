Vrouwen die na hun coronavaccin een borstonderzoek of mammografie ondergaan, kunnen geconfronteerd worden met een vals positief resultaat. Door een immunologische reactie kunnen de lymfeklieren na een prikje opzwellen, wat verward kan worden met tekenen van borstkanker. Een compleet normaal en onschuldig effect, maar wel één dat naast onnodige onderzoeken tevens angst en paniek kan veroorzaken. Het Amerikaanse Centrum voor Ziektecontrole en Preventie (CDC) raadt daarom aan om even te wachten met een borstonderzoek na een coronaprikje.

Verschillende Amerikaanse vrouwen kregen recent na een borstonderzoek (via een mammografie, echo of MRI-scan) onterecht te horen dat er symptomen waren ontdekt van borstkanker, legt het Amerikaanse gezondheidsinstituut Penn Medicine uit op haar website. Concreet gaat het om een zwelling van de lymfeknopen in de oksel – een teken van uitgezaaide borstkanker. Die zwelling verdween echter na een paar weken weer, en verdere onderzoeken toonden geen borstkanker aan. Enkele radiologen vermoedden dat het coronavaccin er voor iets tussen zat, en ze kregen gelijk: alle getroffen vrouwen hadden kort voordien een prikje gekregen, in de arm die steeds overeenkwam met de oksel met gezwollen lymfeknopen.

Maar hoe komt het dat die lymfeknopen na een coronaspuitje opzwellen? En moeten vrouwen zich zorgen maken? Nee, luidt het antwoord op die laatste vraag. De lymfeknopen onder de oksel zwellen op als een reactie van het immuunsysteem op het ingespoten vaccin. Dat is compleet normaal, en eigenlijk zelfs goed: het toont aan dat je lichaam correct reageert op het prikje. De bedoeling van het vaccin is immers om een immuunreactie te triggeren, zodat het legertje antilichamen bij een échte besmetting met het virus klaarstaat om te vechten.

Afspraak opnieuw inplannen

Niks om verontrust over te zijn, dus, al kunnen opgezwollen lymfeknopen wel de nodige angst en stress veroorzaken bij vrouwen. Om dat en onnodige bijkomende onderzoeken te vermijden, schrijft het Amerikaanse Centrum voor Ziektecontrole en Preventie (CDC) dat vrouwen beter hun huisarts raadplegen alvorens ze na hun coronaspuitje een borstonderzoek ondergaan. Die kan hen dan vertellen hoe lang ze best wachten. Sommige experten en gezondheidsorganisaties bevelen aan om vier tot zes weken te wachten. Dan moet de zwelling zeker verdwenen zijn. Wacht echter niet langer, want borstkanker op tijd ontdekken is van levensbelang. Penn Medicine benadrukt ten slotte dat er geen verband is tussen borstkanker en het coronavaccin.

Overigens kunnen ook andere vaccins gezwollen lymfeknopen veroorzaken. Het gebeurt meestal bij vaccins die een sterke immuunrespons teweegbrengen, zoals het coronavaccin, schrijft gezondheidsinstituut John Hopkins.

