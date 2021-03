En? Hoe gaat het nog met jou?

Hopelijk beter dan bij onderstaande dames? Want we hebben zo’n licht vermoeden dat de coronamaatregelen bij hen toch stilaan hun tol beginnen te eisen.

Op de bijgevoegde video zien we namelijk hoe een dame, met de hulp van een vriendin, haar haren wast in een toilet! En ze lijken het nog te menen ook!

“Dat is écht proper!”

Met enig enthousiasme wordt er uitleg gegeven… “Hier komt dan de shampoo uit en dat zal voor een mooi, even wasbeurt zorgen”, klinkt het. “Dat is écht proper”, horen we niet veel later nog… Laat ons hopen dat de kappers weer snel aan ’t werk kunnen, want dit kan zo toch stilaan écht niet meer verder… Of zijn we nu te preuts aan het doen? Oordeel vooral zelf:

