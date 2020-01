Een Amerikaanse vrouw heeft de handen op elkaar gekregen nadat ze een onbeleefde man op zijn plaats zette. Hij stuurde haar een nogal dubieuze openingszin in een datingapp, maar op haar rake antwoord had hij geen verhaal meer.

Brittany Lauren had onlangs op Hinge een match met ene Rob. De man sprak haar aan met de volgende ‘gevleugelde’ woorden: “Wow, je ziet er geweldig uit, maar ik ben bang dat je meer tijd zou spenderen aan drinken/feesten/Instagram dan aan een relatie”, stuurde hij haar.

“Jaloers en controlerend type”

De vrouw uit Florida gaf hem op haar manier een veeg uit de pan. “Ik ben er zeker van dat jij extreem onzeker bent. In relaties ben jij waarschijnlijk het extreem jaloerse en controlerende type. De meisjes waarmee je datet mogen van jou wellicht niet uitgaan of plezier hebben, want dat zijn voor jou gewoon excuses om je te bedriegen. Je bent in het verleden zo gekwetst door iemand en gebruikt dat nu als reden om iedere potentiële partner te kleineren, want vrouwen zijn kwaadaardig en vreselijk, en jij bent gewoon een ‘toffe kerel’. Je profiel zegt tevens dat je 1,75 meter groot bent, maar ik durf er geld op te verwedden dat je eigenlijk 1,70 meter groot bent en hakken draagt. Heb ik het bij het rechte eind, Rob?”, antwoordde ze.

Op gejuich onthaald

De ervaring met Rob was voor Britanny de druppel. Ze heeft al haar datingapps intussen verwijderd en hoopt iemand in het ‘echte leven’ tegen te komen. Brittany deelde het bericht op Facebook, waar het meteen viraal ging en op gejuich onthaald werd. “Heel wat vrouwen stuurden me dat ze ook zoiets hadden meegemaakt op een datingapp. Andere vrouwen bedankten me om hen de moed te geven om tegen mannen in te gaan die het normaal vinden om zich zonder enige reden onbeschoft te gedragen”, vertelde ze aan Bored Panda.

