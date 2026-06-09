Bruid krijgt kritiek op doorzichtige jurk: “Toon gerust je borsten, maar niet op een trouwfeest” (foto)

Er komt heel wat kritiek op het trouwkleed van een vrouw die onlangs gehuwd is. “Ik heb er geen woorden voor… Voor het eerst in mijn leven ben ik sprakeloos”, klinkt het verontwaardigd.

Het gaat om een trouwjurk die op Reddit gepost werd door een huwelijksfotograaf. De bruid droeg een doorzichtige kanten jurk met een asymmetrische halslijn. Om haar intieme delen te bedekken, droeg ze een witte slip en tepelbedekkers onder de jurk.

Te bloot

Toch zorgde de outfit voor heel wat commotie op het bekende online forum. Heel wat mensen vinden de jurk te bloot. “Lopen we hier echt zo met onze borsten bloot op een trouwfeest?”, “Volledig zichtbare tepels? Ik bedoel: prima hoor meid, toon gerust je borsten, maar niet op een trouwfeest”, en “Ik heb er geen woorden voor… Voor het eerst in mijn leven ben ik sprakeloos”, klinkt het onder meer.

Ouderwetse onderbroek

Anderen vinden dan weer het ontwerp van haar slip bedenkelijk. “Ik heb op zich niets tegen een naaktjurk als dat jouw stijl is, maar dat onderste gedeelte lijkt echt op een luier”, “Wat lief dat ze de ouderwetse onderbroek van haar oma heeft geleend voor de trouw”, en “Die luier maakt het echt verschrikkelijk. Als je toch bijna naakt wilt gaan, doe het dan volledig”, lezen we in de reacties.

Steun

Een kleine minderheid ziet geen probleem in de trouwjurk. “Ze draagt toch tepelbedekkers?”, “Gewaagd, maar wel mooi”, en “Niemand zal de bruid kunnen overschaduwen. Alle aandacht gaat naar haar”, klinkt het ook.

Foto: Shutterstock / Reddit