In tijden van het coronavirus is handgel is weer helemaal hot. Een vrouw uit het Amerikaanse Connecticut heeft dat iets te letterlijk genomen: ze stak een flesje handgel in brand en gooide dat naar haar vriendin tijdens een ruzie. De ‘molotovcoktail’ veroorzaakte een grote brand in haar appartement. Die eiste één leven.

De 28-jarige Destiny Waite had afgelopen zondagochtend een fikse ruzie met haar vriendin, zo luidt het politierapport waarover NBC Connecticut bericht. De vrouw vond er niets beter op dan een flesje handgel – dat afhankelijk van de samenstelling zeer brandbaar kan zijn door de aanwezige alcohol – in brand te steken en als een molotovcocktail naar haar partner te gooien. Die raakte daarbij zelf naar verluidt niet gewond, maar de gevolgen waren desalniettemin tragisch.

Dodelijke brand

De ‘molotovcocktail’ veroorzaakte namelijk een grote appartementsbrand. De vlammen breidden zich snel uit naar de bovenste verdiepingen van het gebouw, waaruit de brandweer verscheidene mensen heeft moeten redden. Vier mensen geraakten zwaargewond, maar zijn intussen aan de beterhand. Voor een 50-jaar oude appartementsbewoner liep het echter slechter af: hij stikte in de grote hoeveelheid rook. Zijn levenloos lichaam werd bij een tweede zoekoperatie in het appartement teruggevonden.

Verdachte Waite hangt een veroordeling voor doodslag, brandstichting en mishandeling boven het hoofd. Volgens haar advocaat is zijn cliënt erin geluisd door haar vriendin. Die zou de brand zelf gesticht hebben en de schuld op Waite willen afschuiven, aldus de advocaat.

Het bericht BIZAR. Vrouw maakt molotovcocktail van handgel met tragische gevolgen verscheen eerst op Metro.