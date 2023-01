Vrouw poseert voor camera wanneer er plots een dier uit haar topje kruipt: «Je bent zo gek!» (video)

Je huisdier dat zich verstopt in je topje… Het lijkt een gek idee, maar voor deze vrouw is het de normaalste zaak van de wereld.

Een Amerikaanse vrouw filmde zichzelf onlangs terwijl ze in haar topje poseerde. Daar was een goede reden voor: haar huisdier had zich daar immers verscholen. Na enkele seconden zien we op de beelden plots een gele parkiet – genaamd Bella – tevoorschijn komen, om vervolgens op de hand van haar baasje te kruipen. «Je bent zo gek!», lacht de vrouw.

Grapjes maken

Het filmpje lokte heel wat reacties uit. «Zo schattig!», en «Oh mijn God, mijn vogel doet dit ook. Hij houdt van de warmte», klinkt het onder meer. «Ik wou dat ik die vogel was», grapt nog iemand.





