Vrouw ontdekt tijdens huwelijksnacht dat haar man klein geschapen is: “Ik voel me belogen”

Een koppel wachtte tot hun huwelijksnacht om voor de eerste keer seks te hebben. De bruid maakte zo voor het eerst kennis met zijn jongeheer, maar die was opvallend klein. Ze vindt het niet eerlijk dat hij haar dat niet vertelde voordat ze in het huwelijksbootje stapten.

Een Amerikaanse vrouw begon een tijdje geleden een relatie met een man. Na een half jaar vroeg hij haar ten huwelijk en nog eens een half jaar later werden ze in de echt verbonden. De man gaf al die tijd aan dat hij geen seks voor het huwelijk wou, naar eigen zeggen omdat hij “van de oude stempel is”, dus konden ze zich tijdens de huwelijksnacht eindelijk laten gaan.

Opzettelijk verzwegen

Tijdens dat liefdesspel ontdekte de vrouw dat de haar kersverse man een micropenis heeft. Ze voelt zich nu bedrogen omdat ze dat niet eerder wist en kaartte de kwestie aan op Reddit. “Ik deed alsof er niets aan de hand was, maar ik weet het niet. Ik voel me een beetje belogen. Een halve waarheid of iets dat hij opzettelijk verzweeg voor mij. Dit had ik écht niet verwacht”, zucht ze terwijl ze aan de lezers vraagt of het terecht is dat ze zich nu bedrogen voelt.

Vertrouwensprobleem

In de reacties begrijpen de meesten haar gevoel wel. “Dit is een serieus vertrouwensprobleem. Het gaat niet om de grootte van zijn jongeheer, maar over het feit dat hij jou niet voldoende vertrouwde om het te zeggen. En nu kan jij hem niet meer vertrouwen omdat hij niet helemaal eerlijk is geweest”, “Het hoeft geen breekpunt te zijn als jullie op seksueel gebied niet echt bij elkaar passen, maar je moet wel op voorhand weten of je ermee om kan of niet. Anders kom je in een seksloze relatie terecht die kan uitmonden in een ongelukkig huwelijk”, en “Dat is de reden waarom je best seks hebt met elkaar voordat je in het huwelijksbootje stapt”, lezen we in de reacties.

