Koppel wil perfecte foto maken, maar dan gebeurt DIT: “Ik doe het in mijn broek van het lachen!” (video)

Op beelden is te zien hoe een koppel een romantische foto van hun tweetjes wil maken. Dat was echter buiten een passerende hond gerekend…

Het geestige tafereel speelde zich onlangs af in De Filipijnen. Een koppel genoot daar van de zee en stelde de camera zo op dat ze mooi in beeld stonden. Ze maakten zich klaar voor de perfecte foto, maar net op dat moment wandelt er een hond voorbij die de camera opmerkt en hem letterlijk als pispaal gebruikt.

Hilariteit

Het filmpje werd inmiddels al 6,5 miljoen keer bekeken en zorgt voor heel wat hilariteit. “Oh mijn God, hahaha!”, “Hoe romantisch”, “Verrassing!”, “Ik doe het in mijn broek van het lachen!”, “Ik had dorst, bedankt”, en “De hond weet niet dat hij beroemd is nu”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: TikTok / _moriichii_21