Model met borst die dubbel zo groot is als de andere is een hit op OnlyFans (foto’s/video)

De 26-jarige Imogen Grace heeft haar hele lichaam ‘liefdevol aanvaard’, zo vertelt ze zelf in een interview. De content creator heeft één borst die dubbel zo groot is als de andere. Ze kreeg van dokters al verschillende malen het voorstel om ze even groot te maken, maar dat weigert ze nu resoluut.

Imogen merkte al op vroege leeftijd dat haar ene borst sneller groeide dan de andere. “Ik was ongeveer 11 jaar oud toen ik mijn puberteit startte en borstjes kreeg. Al vlug bleek dat ik grotere borsten had dan de andere meisjes van mijn leeftijd, maar eentje was wel opmerkelijk groter. Mijn mama nam me mee naar verschillende dokters, maar die waren niet onder de indruk. Ze vertelden ons dat het wel natuurlijk in orde zou komen, maar moest het verschil op mijn achttiende toch nog groot zijn, dan kon ik kiezen voor een chirurgische ingreep.

Tevreden

Zover zou het dus niet komen, want Imogen Grace aanvaardt naar eigen zeggen haar lichaam zoals het is. “Het verschil in borstgrootte doet me niet echt iets, om eerlijk te zijn. Toen ik TikTok-filmpjes begon te maken, zag ik al snel dat ik een soort van nichepubliek bereikte en dus ben ik ook op OnlyFans gestart met het maken van content. Ook op mijn liefdesleven heeft het niet echt veel invloed. Mijn partners hebben er nooit iets van gemaakt.”

Foto: TikTok